Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
İlk yarı boyunca Sivasspor savunmasını açamayan Fenerbahçe'nin imdadına Fred yetişti. Brezilyalı yıldız, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.
Sivasspor, müsabakanın 57. dakikasında Fode Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı. Koita'nın şutunda Dominik Livakovic topa müdahale etse de ağlara gitmesine engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Fenerbahçe, beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştırdı.80. dakikada İsmail'in açtığı ortada penaltı noktasında boş kalan İrfan Can Kahveci, topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
Sivasspor'da Ray Manaj, 90. dakikada uzun VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Son Dakika › Spor › Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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