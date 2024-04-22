Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

22.04.2024 22:03  Güncelleme: 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

FRED'DEN EFSANE GOL

İlk yarı boyunca Sivasspor savunmasını açamayan Fenerbahçe'nin imdadına Fred yetişti. Brezilyalı yıldız, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı

KOITA SKORU EŞİTLEDİ

Sivasspor, müsabakanın 57. dakikasında Fode Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı. Koita'nın şutunda Dominik Livakovic topa müdahale etse de ağlara gitmesine engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı

İRFAN CAN TEKRAR ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştırdı.80. dakikada İsmail'in açtığı ortada penaltı noktasında boş kalan İrfan Can Kahveci, topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı

RAY MANAJ SKORU BELİRLEDİ

Sivasspor'da Ray Manaj, 90. dakikada uzun VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Trendyol Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ender Kervancıoğlu: 11 yıldır şampiyon olamayan ezikbahçe. Türkiyenin en büyüğü Galatasarayın önünde saygıyla eğilip diz çökün. 767 70 Yanıtla zafer koc: Ali Aslan vardı nerede kaldı yorum yapmamış. Onun yorumlarını okumak için bu siteye geliyorum. 9 1 Galatasaray Spor kulübü: Zafer koç utandırma şunları ligden falan çekilirler mazallah:))) 9 0
  • Fayton Faytoncu: Buna benzer en az bedavadan 5 penalti verildi fenerbahceye simdi ayni şey başlarına geldimi aglayip sızlıyorlar… 364 48 Yanıtla talat cingöz: dürüst ol fenerbahceyi ağzına alma ben sana yinede saygılı cevap veriyorum insanları tahrik etme GS bile kurtaramaz seni 9 48
  • Kadir Can: Yabancı hakemler gelmesi iyi oldu süper oldu alıştılar bedava penaltılarla son dakika puan almaya adalet geç geldi iyi oldu normalde şuan fenev 10 12 puan GS gerisinde olmalı 214 23 Yanıtla
  • Mustafa YILMAZ: işte rezil bir fenerbahçe bencil bir takım utanıyorum bir fb,li olarak + gs,li hakemler sivassporu kutluyorum 34 186 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Yabancı hakem de Galatasaraylı oldu öylemi. Siz istediniz diye getirildi. 282 15 Kadir Can: Ne yazdini kendin anladinmi senin yenilginle GS nie yaziyon oraya artık yabancı hakemler var bedava penaltılarla son dakika puanları bitti artık harbiden rezilsiniz utanmadan türk hakemleri laf atiyorlar türk hakemleri sizi buraya kadar getirdi 51 8
  • Galatasaray Spor kulübü: Sivasspor tebrikler 81 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
23:40 smail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz smail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 23:48:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement