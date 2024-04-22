Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı

Mustafa YILMAZ:

işte rezil bir fenerbahçe bencil bir takım utanıyorum bir fb,li olarak + gs,li hakemler sivassporu kutluyorum

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Ender Kervancıoğlu: Yabancı hakem de Galatasaraylı oldu öylemi. Siz istediniz diye getirildi. 282 15