Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 25. dakikasında Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.
Attığı gol sonrası baskısını giderek arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Tadic'in nefis ortasında arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Mücadeleye damga vuran isim ise son dönemlerin formsuz futbolcusu Szymanski oldu. Szymanski, maç sırasında kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle tepki çekti. Yıldız futbolcu, art arda kaçırdığı gol fırsatları ile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Mücadelenin 65. dakikasında uzun zamandır sakatlığı bulunan Fred, oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcunun oyuna girer girmez taraftarlardan alkış aldı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Son Dakika › Spor › Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi - Son Dakika
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
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