Kanarya\'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor\'u deplasmanda yendi

Ali Arslan:

Yıllarca top oynadım, sonrası yillarca seyrettiklerim oldu, Atilla Karaoğlan gibi yetersiz bilgisiz asla hakem olamayacak derecede kapasitesiz bir hakem görmedim,nasıl hakem olmuş nasıl buralara gelmiş inanılır gibi değil, tebrikler Fenerbahçeme ama halen sezon başı görüntüsünden uzağız, şu form düşüklüğü yaşadığım süreci kayıpsız atlatmak önemliydi.