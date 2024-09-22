Kanbak: Oyunun Kontrolü Bizde

Spor

Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

- Barış Kanbak: "Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz. Ancak 3. bölgede daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Bu en büyük eksiğimiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken sahadan golsüz berabere ayrıldı. Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kanbak, "Bugün bizim için mutlak 3 puan hedefinin olduğu bir maçtı. Maça istediğimiz coşku ve enerjiyle başladık. İlk 30 dakikada rakibin tek hücum planı olan birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan direkt paslarla hücumları engelledik ve ikinci topları kazandık. Bunu iyi şekilde yaptık. Rakibe çok da ciddi pozisyonlar vermedik. İki tane golle sonuçlanan ama ofsaytla geçerli olmayan pozisyonumuz vardı. Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz. Ancak 3. bölgede daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Bu en büyük eksiğimiz. İnşallah bunu gelecek haftalarda daha iyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Oyun gücümüzü maçın sonuna kadar gösterdik"

Antalyaspor'a karşı 10 kişi kalmaları sonrası gösterdikleri performansa dikkat çeken Barış Kanbak, "77. dakikadan sonra sahada 10 kişi oynadığımızı spiker söylemese çok da kimse anlamayacaktır. Oyuna bakıldığında bugünün kazancı oldu. Durum ne olursa olsun amaçladığımız şeyden vazgeçmiyoruz. Bu konu sevindirici. Bunu korumamız gerek. 3 puan kazanmalıydık. Bir puanla ayrılıyoruz ama en az 3 puan kadar değerli oyun gücümüzü de maçın başından sonuna kadar gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.