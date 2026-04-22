Kano Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlığında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapan Kano Milli Takımı, Almanya ve Macaristan'da yapılacak Dünya Kupası'nda derece elde edebilmek için günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadın ve erkeklerde 12 sporcunun yer aldığı Kano Milli Takımı kampında sporcular, koordinatör Ufuk Özcan ve başantrenör Andrey Shantarovich gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kano Milli Takımı'nın yaklaşık 2 aydır Köyceğiz'de kamp yaptığını söyledi.

Milli takımın 2 hafta sonra, Almanya ve Macaristan'da büyükler ve gençler kategorisinde art arda Dünya Kupası yarışlarına katılacağını belirten Kabakçı, "Sporcularımız şu anda 23 yaş altı ve genç kategorisindeler ama Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yarışıyorlar. Hedefimiz tabii ki ondan sonraki haftada Slovakya'da yapılacak olan 23 yaş altı müsabakaları." dedi.

Genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Kabakçı, hedeflerinin hem Almanya'da hem Macaristan'dan hem de Slovakya'dan güzel sonuçlar ve madalyalar almak olduğunu dile getirdi.

Gençlerde son 2 senedir madalya aldıklarına dikkati çeken Kabakçı, "Bu sene de aynı şekilde Kanada'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya beklentimiz var. Macaristan'da yine 23 Yaş Altı Gençler Avrupa Kupası var. Yine orada da madalya beklentimiz var. İnşallah ülkemize madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

-"Avrupa ve dünya kupalarını kazanıp olimpiyat madalyalarını alacağız"

Hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu anlatan Kabakçı, şöyle konuştu:

"Tabii burada Uluslararası Kano Federasyonu olimpik kota kategorilerini değiştirdi ve kota alma süreci de değişti. Şimdi özellikle üç dünya kupası olacak. Macaristan, Almanya ve Kanada'da olacak. Yine aynı şekilde Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Takım olarak hazırız ve bu kupalara ve şampiyonlara katılacağız."

Milli sporcu Taha Ergün Usta ise 6 yıldır kano sporu yaptığını 4 yıldır milli takımda olduğunu söyledi. Usta, "Sabah ve akşam olmak üzere günde ağırlık ve su antrenmanı yapıyoruz. Dünya kupalarına hazırlanıyoruz. Bu yıl da milli takımımıza yeni başarılar katmaya çalışıyoruz. Asıl hedefimiz de Los Angeles 2028 Olimpiyatları." dedi.

Milli sporcu Hasan Saraç ise 2 yıldır milli takımda yarıştığını kaydetti. Asıl hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları olduğuna işaret eden Saraç, "Önümüzdeki iki dünya kupası yarışına odaklıyız. Her sporcunun ilk hedefi milli takımdır. Milli takıma gidip bu kadar başarı elde edeceğimi ben de düşünmüyordum ama akışta bir şekil yaşadık. Buralara geldik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.