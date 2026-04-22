Kano Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlığında - Son Dakika
Kano Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlığında

22.04.2026 11:41
Köyceğiz'de kamp yapan Kano Milli Takımı, Almanya ve Macaristan'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapan Kano Milli Takımı, Almanya ve Macaristan'da yapılacak Dünya Kupası'nda derece elde edebilmek için günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadın ve erkeklerde 12 sporcunun yer aldığı Kano Milli Takımı kampında sporcular, koordinatör Ufuk Özcan ve başantrenör Andrey Shantarovich gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kano Milli Takımı'nın yaklaşık 2 aydır Köyceğiz'de kamp yaptığını söyledi.

Milli takımın 2 hafta sonra, Almanya ve Macaristan'da büyükler ve gençler kategorisinde art arda Dünya Kupası yarışlarına katılacağını belirten Kabakçı, "Sporcularımız şu anda 23 yaş altı ve genç kategorisindeler ama Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yarışıyorlar. Hedefimiz tabii ki ondan sonraki haftada Slovakya'da yapılacak olan 23 yaş altı müsabakaları." dedi.

Genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Kabakçı, hedeflerinin hem Almanya'da hem Macaristan'dan hem de Slovakya'dan güzel sonuçlar ve madalyalar almak olduğunu dile getirdi.

Gençlerde son 2 senedir madalya aldıklarına dikkati çeken Kabakçı, "Bu sene de aynı şekilde Kanada'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya beklentimiz var. Macaristan'da yine 23 Yaş Altı Gençler Avrupa Kupası var. Yine orada da madalya beklentimiz var. İnşallah ülkemize madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

-"Avrupa ve dünya kupalarını kazanıp olimpiyat madalyalarını alacağız"

Hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu anlatan Kabakçı, şöyle konuştu:

"Tabii burada Uluslararası Kano Federasyonu olimpik kota kategorilerini değiştirdi ve kota alma süreci de değişti. Şimdi özellikle üç dünya kupası olacak. Macaristan, Almanya ve Kanada'da olacak. Yine aynı şekilde Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Takım olarak hazırız ve bu kupalara ve şampiyonlara katılacağız."

Milli sporcu Taha Ergün Usta ise 6 yıldır kano sporu yaptığını 4 yıldır milli takımda olduğunu söyledi. Usta, "Sabah ve akşam olmak üzere günde ağırlık ve su antrenmanı yapıyoruz. Dünya kupalarına hazırlanıyoruz. Bu yıl da milli takımımıza yeni başarılar katmaya çalışıyoruz. Asıl hedefimiz de Los Angeles 2028 Olimpiyatları." dedi.

Milli sporcu Hasan Saraç ise 2 yıldır milli takımda yarıştığını kaydetti. Asıl hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları olduğuna işaret eden Saraç, "Önümüzdeki iki dünya kupası yarışına odaklıyız. Her sporcunun ilk hedefi milli takımdır. Milli takıma gidip bu kadar başarı elde edeceğimi ben de düşünmüyordum ama akışta bir şekil yaşadık. Buralara geldik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kano Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlığında - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
