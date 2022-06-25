Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi

25.06.2022 14:08

Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Judo Federasyonu, Almalı için taziye mesajı yayımladı

Bir süredir kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Judo Federasyonu, Almalı için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Almalı, 8-9 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi - Son Dakika

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