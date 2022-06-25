Bir süredir kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Judo Federasyonu, Almalı için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, " Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.