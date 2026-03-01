Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı - Son Dakika
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

01.03.2026 22:37
Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu. Fransız orta saha, üzgün olduklarını dile getirerek ''Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' dedi.

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, 2-2 eşitlikle sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI''

Mücadeleyi değerlendiren Kante, "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.

''MAALESEF YETERLİ DEĞİL''

Sözlerine devam eden Kante, üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ''Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi. Üzgünüz." yorumlarında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Ara transfer döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde beşinci maçına çıkan Kante, şu ana kadar gol katkısında bulunamadı.

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Ekinci Ahmet Ekinci:
    şampiyon fener diyen bir arkadaş vardi her habere ment atiyordu nerelerde o sesi çıkmıyor? @ŞampiyonGALATASARAY 14 13 Yanıtla
  • Seydi Bağdat Seydi Bağdat:
    ikinci yarı kazanmak için evet herşeyi yaptınız ama ilk yarıyı boşu boşuna yediniz oyun anlamında hiç bişey yapmadınız üstelik saçma sapan bir gol yediniz 13 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    kante su anda Fenerbahçe için yetersiz. çok Ağır kalıyor. 11 0 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Buda patladiii.Yazik yine çöpe gidenn milyon dolarlarr 9 2 Yanıtla
  • Fuat göker Fuat göker:
    Başlık ile haber ne alaka 5 0 Yanıtla
