Kante\'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, 2-2 eşitlikle sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI''

Mücadeleyi değerlendiren Kante, "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.

''MAALESEF YETERLİ DEĞİL''

Sözlerine devam eden Kante, üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ''Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi. Üzgünüz." yorumlarında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Ara transfer döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde beşinci maçına çıkan Kante, şu ana kadar gol katkısında bulunamadı.