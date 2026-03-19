Kante\'ye iyi, Guendouzi\'ye kötü haber

Fransa Milli Takımı'nın ABD'de Brezilya ve Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu resmen belli oldu.

KANTE KADRODA, GUENDOUZI YOK

Fransızlar, 26 Mart'ta Brezilya, 29 Mart'ta ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu maçlar için kadroyu belirledi. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante de kadroda yer aldı. Bir diğer sarı-lacivertli futbolcu Matteo Guendouzi kadroya dahil edilmedi.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)