Kapadokya Bisiklet Festivali, Bisiklet Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika
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Spor

Kapadokya Bisiklet Festivali, Bisiklet Tutkunlarını Buluşturdu

Kapadokya Bisiklet Festivali, Bisiklet Tutkunlarını Buluşturdu
15.06.2025 17:29  Güncelleme: 17:33
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Kapadokya'nın eşsiz manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen Bisiklet Festivali, elektrikli bisikletlerin de katıldığı organizasyona 131 sporcu katıldı. Yarışlar, tarihi yollar ve doğal güzellikler arasında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda bir araya getirdi.

Kapadokya Bisiklet Festivali, iki gün süren etkinliklerle son buldu. Dün gerçekleştirilen 111 kilometrelik Büyük Sürüş'ün ardından bugün 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşandı. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını bir araya getiren organizasyon, Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sundu. Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet yarışı olma özelliği bulunan Kapadokya Bisiklet Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu pedal çevirdi.

Eşsiz manzaralarda pedal çevirdiler

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında dün Salcano sponsorluğunda 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Organizasyonun ikinci ve son gününde ise Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yer aldı. Ürgüp merkezden sabah 09.20 ve 09.30'da verilen startlar ile pedal basan bisikletliler peri bacalarının arasında eşsiz bir deneyim yaşadı.

Organizasyonun startını Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak verdi.

Yarışta Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla pedal bastı.

Ali Ertuğrul Bul: "Ürgüp'ü sürdürülebilir bir geleceğe taşıma misyonumuzla paralel"

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, bu tür etkinlikleri belediye olarak desteklediklerini ifade ederek, "Bisiklet sporu ile Ürgüp'ü tekrar buluşturmak istiyoruz. Bu sene aslında Türkiye'de bir ilk yaptık. Elektrikli bisikletlerin de katıldığı bir yarış oldu. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu yarışın giderek büyüyeceğini, dünyadan da çok sayıda sporcunun katılacağını öngörüyoruz. Elektrikli bisikletlere destek vermek, bu tarz bir yarış yapmış olmak Ürgüp'ü sürdürülebilir bir geleceğe taşıma misyonumuzla paralel. Bölgede ilk elektrikli toplu taşıma aracını biz getirdik. Çok yakın zamanda Ürgüp Belediyesi'nin elektrik ihtiyacının tamamı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile sağlayacağız. 6 tane şarj istasyonu kurduk. Bunun gibi sürdürülebilirliği desteklemeye, elektrikli araçların yaygınlaşmasına dönük faaliyetlerimiz var. Bu bisiklet yarışı ilk olarak elektrikli bisikletlerin katıldığı bir yarış olduğu için bizim bu vizyonumuzun da bir parçası diye düşünüyorum. Çok yakında uluslararası satranç turnuvamız olacak. Klasik Mercedes kulübü ile bir güze etkinliğimiz olacak. Yakında ikincisini düzenleyeceğimiz bir at festivalimiz olacak. Geçen sene elde ettiğimiz tecrübelerle biraz daha güzelleştireceğiz" diye konuştu.

Dereceye girenler

Kapadokya Bisiklet Festivali'nin ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Yarışlarda derece elde eden sporculara Ürgüp merkezde düzenlenen törene ödülleri takdim edildi.

Yarışlarda ilk 3'te yer alan sporcular şu şekilde:

MTB

Erkekler

1- Gökhan Uzuntaş (2: 27: 38)

2- Murat Pehlevan (2: 30: 34)

3- Ercan Bıçak (2: 31: 10)

Kadınlar

1- Aylin Yüce (4: 00: 31)

E-MTB

1- Kadir Erduru (2: 18: 15)

2- Erkan Erdoğan (3: 33: 18)

3- Yusufcan Durmuş (4: 49: 03)

Gravel

Erkekler

1- Frank Van Holderbeke (2: 52: 33) (Belçika)

2- Roman Slugin (3: 29: 02) (Türkiye)

3- Furkan Kalebaşı (3: 39: 46)

Kadınlar

1- Els Bourgonjon (3: 41: 25) (Belçika)

2- Gonca Ateş Arıkan (5: 57: 07)

E-Gravel

Kadınlar

1- Merve Çimeli (4: 19: 51) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kapadokya, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya Bisiklet Festivali, Bisiklet Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika

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