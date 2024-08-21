Kapadokya Rallisi Nevşehir'de düzenlenecek

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Kapadokya Rallisi, 24 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başkent Turing Spor Kulübünün organize edeceği, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış, Kayaşehir Kalesi önünde saat 19.30'da başlayacak.

Kapadokya Rallisi, 192,90 kilometrelik etabı ve 62,74 kilometre uzunluğundaki toprak zeminli özel parkurlarda katılımcılar, tarih ve doğanın iç içe geçtiği coğrafyada, unutulmaz anlar yaşayacak.

Uçhisar, Göreme ve Ürgüp etaplarını 25 Ağustos Pazar sabahı 09.00'dan itibaren ikişer kez geçecek ekipler, Kayaşehir Kalesi önünde saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreninde kürsüye çıkabilmek için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Rallisi'nin, 2025 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine dahil edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek tüm çalışmaların uluslararası standartlara uygun yürütüldüğünü vurguladı.