Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başladı - Son Dakika
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Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başladı

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başladı

73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı yarış, Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerinde gerçekleşiyor.

19.10.2024 10:48
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Nevşehir'de düzenlenen ve 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı.

Sporcular, bu yıl 11'ncisi gerçekleştirilen yarış için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.

Verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Organizasyonda 38 kilometrelik parkurda yarışanlar, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Karlık, Taşkınpaşa, Cemil ve Mustafapaşa köylerinden geçip, başlama noktasına ulaşarak yarışı tamamlamaya çalışacak.

Sporcular, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarla kaplı vadiler, yerleşim yerleri ve tepeleri kapsayan inişli çıkışlı güzergahları lider tamamlayabilmek için çaba harcayacak.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere, titiz hazırlıkların ardından yarışların başarı ve güvenle gerçekleşmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, "73 ülkeden sporcularla buluştuk. Bu yıl da farklı ülkelerden elit atletler katılıyor. Üç farklı parkur, Kapadokya'nın vadilerinden geçiyor. Özellikle 119 kilometrelik parkur Kapadokya'nın köyleri, vadileri, her yerinden geçiyor. Bu da sporcularda güzel anılar bırakıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Kapadokya Ultra Trail Koşusu kapsamında yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başladı - Son Dakika

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