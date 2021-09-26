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"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti - Son Dakika

"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti

26.09.2021 00:51

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu'nun adının geçmesinin ardından, Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran'ın, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam" sözleri çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Belözoğlu, Kıran'ın söylediklerinin aksine, "Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın çok konuşulan sözlerine, Emre Belözoğlu TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyo Futbol" programı üzerinden yanıt verdi. Programın yorumcusu ve eski futbolcu Yalçın Ayhan'la görüşen Belözoğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"HAMZA HAMZAOĞLU GÖREVE GELMEDEN 2 GÜN ÖNCE TAHİR BEY GÖRÜŞME TALEP ETTİ"

"Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait. Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Bey görüşme talep etti.

"TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Gerçekleşen görüşmede Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim. Gayet dostane geçen görüşmenin ardından, eski bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.

"BU TARZ POLEMİKLERİN CAMİALARA ZARAR VERDİĞİ ORTADA"

Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemlisi camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum."

TAHİR KIRAN NE DEMİŞTİ?

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullanmıştı.

Kapıdan sokmam demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti

Emre Belözoğlu, Tahir Kıran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kapıdan sokmam' demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti - Son Dakika
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