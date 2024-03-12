CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabına Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden Palandöken ev sahipliği yapacak.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'deki organizasyon, 12-15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
Organizasyonda erkeklerde Türkiye, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya ve İran'dan 13 takım, kadınlarda ise Türkiye ve Romanya'dan 5 takım mücadele edecek.
Müsabakaların erkeklerde çift eleme, kadınlarda ise tek devre lig usulüne göre oynanacağı etapta Türkiye'yi şu takımlar temsil edecek:
Kadınlar
Türkiye 1 (Merve Çelebi-Zeynep Dila-Yaren Sencel-Simge Yalçın)
Türkiye 2 (Petek Civan-Ceylin Sayar-Su Şimdim-Sahar Yücetürk)
Türkiye 3 (İrem Çetin-Bahar Doğan-Yasemin Yıldırım-Ilgım Zehra)
Türkiye 4 (Zeynep Genç-Ece Kapu-Melis Özkanca-Duru Yavuz)
Erkekler
Türkiye 1 (Emrah Akman-Akay Çalık-Okan Savaş-Ahmet Can Tür)
Türkiye 2 (Mehmet Enes Erol-Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı-Tuna İmdat)
Türkiye 3 (Hikmet Gürkan-Nazım Gürkan-Halil İbrahim Yarar)
Türkiye 4 (Mustafa Akyüz-Batuhan Cengiz Atalay-Berke Erdoğan Erci-Tarık Gül)
Türkiye 5 (Resul Köse-Eren Siper-Fatih Uçar)
Türkiye 6 (Emirhan Baburşah-Umut Ziya Bayram-Enes Lorci-Furkan Şendur)
Türkiye 7 (Kadir Akyıldız-Ertan Kasap- Yusuf Volkan Üşenmez)
Son Dakika › Spor › Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı Palandöken'de yapılacak - Son Dakika
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