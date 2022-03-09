Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nda final maçları oynanarak müsabakalar tamamlandı.

Sivas Valiliği himayesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Buruciye AŞ işbirliğiyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasında dördüncü gününde final maçları oynanarak müsabakalar tamamlandı. Toplamda 18 takım, 39 erkek ve 28 bayan sporcu kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren takımlara kupalarını, madalyalarını ve ödül çeklerini Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay ve İl Protokolü tarafından verildi. Şampiyona ödül törenin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SİVAS