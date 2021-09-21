Sergen Yalçın, Malatya karşılaşmasıyla başlayan sakatlık kabusu nedeniyle Dortmund ve Antalyaspor maçlarında kadro çıkarmakta zorluk yaşamıştı. Adana Demirspor müsabakasında bu anlamda daha rahat durumda.
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Antalya maçında sakatlanan Necip ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.
Rosier, bu maça ilk 11'de başlayacak. Welinton'un durumu halen şüpheli. Ancak yüksek ihtimalle Welinton da sahada olacak. Ersin Destanoğlu'nun da yoğun tempo düşünülerek kulübede olması bekleniyor.
İşte muhtemel ilk 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Atiba (Welinton), Montero, Rıdvan, Ghezzal, Salih, Josef, Pjanic, Larin, Batshuayi
Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Ezeh, Assombalonga
Son Dakika › Spor › Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor - Son Dakika Spor