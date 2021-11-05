Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek bekleneni verememesi teknik direktör Sergen Yalçın'a kulüp içindeki muhalefeti de artırdı. Akşam'ın haberine göre Sergen Yalçın'a yapılan 4 eleştiri var. Geçen sezon kupa zaferlerinden önce Sergen Yalçın'ın da bir mesajı olmuştu. Yalçın, "Arkamızdan konuşuluyor. Sezon devam ederken başka hocalarla görüşülüyor. Hepsinden haberimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Sergen Yalçın hakkında konuşulanlar:

1- Yeni sözleşmeye geç imza attı ve Beşiktaş'a zaman kaybettirdi! Yöneticiler, geç imzadan dolayı Beşiktaş'ın çok zaman kaybettiği görüşünde.

2- Geç imza attığı için takımı gerektiği gibi yeni sezona hazırlamadı: İmzanın geç atılması takımın geç toplanmasına neden oldu. Yeni sezon için yeterli çalışma süresi kalmadı.

3- Hazırlık kampı doğru ve zamanında yapılmadığı için takımda çok fazla sakatlık oldu: Kampın yanlış zamanda ve doğru planlama çerçevesinde yapılmamasından dolayı bu kadar çok sakatlığın yaşandığı görüşü hakim...

4- Geçen yıl gelen şampiyonluktan sonra Sergen Yalçın bu sezon elde ettiği krediyi tüketiyor, işini ciddi ve disiplinli şekilde yapmıyor: Sergen Yalçın'ın rahat tavır sergilediği ve rehavete kapıldığı, bu yüzden de takım üzerindeki etkisini kaybettiği belirtiliyor.