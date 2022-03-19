Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

19.03.2022 22:00
Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Süper Lig'in 30. haftasında Kara Kartal, kendi sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal, "Her maç aynı şey oluyor, her maçta aynı hissiyatı yaşıyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. İyi başladık, gol attık ama maçı bitirecek golü bulamadık ve faul olmayan bir pozisyondan gol yedik." ifadelerini kullandı.

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlere sitem eden futbolcu faul olmayan bir pozisyonda gol yediklerini belirtti.

"FAUL OLMAYAN BİR POZİSYONDA GOLÜ YEDİK"

Ghezzal yaptığı açıklamada, "Her maç aynı şey oluyor, her maçta aynı hissiyatı yaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. İyi başladık, gol attık ama maçı bitirecek golü bulamadık ve faul olmayan bir pozisyondan gol yedik." ifadelerini kullandı.

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Rachid Ghezzal, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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