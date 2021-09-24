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Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu

24.09.2021 21:51
Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. 11 futbolcusundan yoksun gittiği İzmir'de ilk mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar 14 puanla 2. sıraya gerilirken, Altay 15 puanla zirveye yerleşti.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, İzmir deplasmanında 3 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta, Altay'a 2-1 mağlup oldu.

ALTAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Altay, Beşiktaş savunmasını yıpratan ataklar geliştirse de net bir gol pozisyonu yakalayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başlayan siyah-beyazlılar 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran İzmir ekibi 57. dakikada Kappel ve 88. dakikada Bamba'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı ve zirveye yerleşti.

Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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