Karabük'te 27 bin 73 lisanslı sporcu bulunuyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te 17 bin 114'ü erkek, 9 bin 959'u kız olmak üzere toplamda 27 bin 73 lisanslı sporcunun bulunduğunu bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılında yürütülen sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar, spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile tesisler hakkında brifing aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 668 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, "Karabük Üniversitesinde 48 bin öğrencimiz bulunuyor, Merkez İlçe nüfusuna göre öğrenci sayısı oranlandığında yüzde 35 ile Türkiye'de 1'inci İl konumundayız. İlimizde 11 binin üzerinde yabancı öğrenci eğitim görmekte ve yabancı öğrenci sayısına göre de Türkiye'de 1'inci il konumundayız" dedi.

Yurt hizmetleri hakkında bilgiler veren Güven, "İl genelinde 9 adet erkek ve kız resmi yurdumuz bulunuyor, 5 bin 586 erkek ve 4 bin 910 kız öğrencimiz olmak üzere toplam 10 bin 496 öğrencimizi barındıracak kapasitemiz mevcut. Bugün itibariyle yurtlarımızda 9 bin 44 öğrencimiz barınma hizmeti alıyor ve yurtlarımızda 200 misafir öğrencimiz bulunuyor. İlimizde toplam 38 adet özel yurt-pansiyon bulunmaktadır bu yurtlarımızın toplam kapasitesi 8 bin 500'dür. Özel barınma hizmeti veren işletme sayısı açısından Türkiye genelinde 13'üncü il, kapasite açısından 7'inci il konumundayız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde faal 33 antrenörün görev yaptığını ifade eden Güven, "İlimizde 91 adet spor kulübümüz bulunuyor, 46 spor branşında faaliyet gösteriyoruz, Ulusal liglerde 3 takımımız mücadele ediyor ve 69 milli sporcumuz var. İlimizde 17 bin 114 erkek lisanslı sporcumuz, 9 bin 959 kız lisanslı sporcumuz var, toplamda 27 bin 73 lisanslı sporcumuz bulunuyor, bunlardan bin 563 tanesi faal olarak devam ediyor. MEB lisanslı sporcu sayımız bin 525, Yaşam Boyu Spor Koşabiliyorken Koşu sporcu sayımız 540'tır" diye konuştu.

2020-2021 yılından itibaren ihalesi yapılan ve ödeneği gelen 17 iş bulunduğu tamamlanan ve devam eden 17 işin 9 milyon 560 bin 269 TL proje bulunduğunu aktardı.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Fuat Gürel, "Gençlik Merkezlerimizin gençlerimize yönelik oldukça faydalı güzel çalışmaları bulunuyor ve zaman zaman bende bu etkinliklere katılıyorum. İlimizde milli takımlara kadar yükselen sporcularımızın var ve Avrupa'da aldıkları derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Lisanslı ve faal sporcularımızın sayısını arttırabilmek için daha çok çalışmalıyız. Yapmış olduğunuz çalışmalar için İl Müdürü Coşkun Güven olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK