Kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor - Son Dakika
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Kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor

08.03.2022 11:14

Çeşitli şampiyonalarda Türkiye dereceleri olan Karabük'teki kadın boksörler, başarılarıyla gençlere ilham veriyor.

Çeşitli şampiyonalarda Türkiye dereceleri olan Karabük'teki kadın boksörler, başarılarıyla gençlere ilham veriyor.

Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu olan boksör Merve Özcan, AA muhabirine, 11 yıldır sporla uğraştığını söyledi.

Çeşitli zamanlarda düzenlenen Türkiye boks şampiyonalarında 3 defa üçüncülük elde ettiğini aktaran Özcan, boks antrenörü olarak atandığı Burdur'da sporcular yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Boksun erkek sporu olarak görüldüğünü dile getiren Özcan, "Aslında sporun cinsiyeti olmaz. Bizler boks yaparak kız çocuklarına örnek oluyoruz. Çevremde beni örnek alan çok kişi var. Ailem, arkadaşlarım ve çevrem boksa başlayınca olumlu tepkiler verdi. Okulda bile havam farklı oldu diyebilirim. Boks yaptığım için beni örnek alıp parmakla gösteriyorlardı." dedi.

Özcan, ilk hedefinin sporcu yetiştirmek olduğunu belirterek, "Hem hoca hem sporcu olarak yoluma devam etmek istiyorum. Aralık ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda hedefim şampiyonluk. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat görebilirim." diye konuştu.

Nursima Ayrılma: "Ailem bana her zaman destek oldu"

Kentte 5 yıldır boks yapan Nursima Ayrılma da Türkiye boks şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini söyledi.

Boksa ablasının önerisiyle başladığını anlatan Nursima, maçlara hazırlandığını dile getirdi.

Nursima, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erkek ve kadın ayrımı olmadan herkesin spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Herkes istediği sporu yapabilir. İnsanları spora başlamaya teşvik edecek dereceler aldım. Beni örnek alarak boksa başlayan arkadaşlarım oldu. Herkes beni destekliyor ve spora devam etmemi istiyor. Boks, geleceğimin sporu. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Şampiyon olmak istiyorum. İnşallah şampiyon olursam, daha sonra Avrupa'da mücadele etmek istiyorum."

Bahar Yılmaz: "Kızlara boksa başlamalarını tavsiye ederim"

Boksa 4 yıl önce başlayan Bahar Yılmaz ise ocakta Adana'da düzenlenen Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Türkiye üçüncüsü olduğunu anımsattı.

Daha önceleri de Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini aktaran Bahar, "Boksa başlamamın nedeni küçüklük hayali diyebiliriz. Boks erkek sporu gibi gözüküyor ama bence öyle denemez. Hem gelecekleri açısından hem de spor olduğu için kızlara boksa başlamalarını tavsiye ederim. Ailemden her zaman destek gördüm, çok iyi karşılıyorlar. Öncelikli hedefim, Türkiye şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor
Kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor
Kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor

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Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapılacak Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapılacak

Türkiye, Karabük, Burdur, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın boksörler başarılarıyla gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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