Karabük'te U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Karabük'te U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası başladı

Karabük'te dört gün sürecek U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı. Beş farklı şehirden 6 takımın yer aldığı şampiyonada birinci çıkan takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

11.06.2024 20:08
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Karabük'te dört gün sürecek U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında beş farklı şehirden 6 takım yer alıyor. Şampiyona 11-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve bu müsabakalardan birinci çıkacak takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

Karabük'ün futboluna, ekonomisine ve reklamına katkı sunması için U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 takıma ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, "Zonguldak Kdz. Ereğli Belediyespor, Sakarya Karasuspor, Bolu Kıbrıscıkspor, Kastamonu Sarıyıldızspor, Samsun Bafra Mevlanaspor, Sakarya Harmanlıkspor takımları mücadele ediyor. Takımlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Şehrimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Çevik, 6 takımda ortalama 25 sporcudan 150 sporcu yer aldığını belirterek, "Bu etabı birincilikle bitiren takım 4 ilde 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarı ile çıkarsa 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler. Karabük'teki mücadelelerden galip çıkacak takım yarı finallere hak kazanacak diyebiliriz. Bu maçlarda oynayan oyuncuları Karabük İdman Yurdu, Eflanispor gibi takımlarımız da izleyerek oyuncu keşfedebiliyorlar" şeklinde konuştu.

U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının final mücadelesi 14 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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