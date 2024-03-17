Karabük\'teki Wushu Sporcuları Uluslararası Başarı Hedefliyor

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Karabük'te wushu branşındaki azimleriyle yurt içi turnuvalarda madalyaları toplamaya devam eden 7 ila 17 yaşlarındaki çocuklar, uluslararası organizasyonlara da katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16- 28 Şubat'ta düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 16 sporcuyla katılan wushucular, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Wushucuları Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayan Azerbaycanlı antrenörler Ali Aghayev ve Khayal Abdullayev, küçükler ve büyükler kategorisinde yetiştirdiği 50 sporcuyla dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Aghayev, AA muhabirine, yeni hedefler için çok çalıştıklarını, antrenmanları en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

"Yeni hedeflerimiz uluslararası maçlar. Avrupa ve dünya şampiyonaları." diyen Aghayev, bu maçlarda Karabük'ü, Türkiye'yi eni iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Aghayev, spor yapan çocukların diğerlerine göre daha disiplinli olduğuna değinerek, "Hızlı karar verme yetenekleri daha gelişir. Kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Salona yüzlerce çocuk gelir. Bunlardan her biri şampiyon olmaz. Amacımız belli bir disiplini çocuklara aşılamak. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak." şeklinde konuştu.

Antrenör Abdullayev de sporcuları Avrupa ve dünya turnuvalarında şampiyon yapmayı hedeflediklerini aktararak, "Çocukları kötü alışkanlıklardan da uzak tutmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak." dedi.

Wushucu çocukların sıradaki hedefi yurt dışında başarı

11 yaşındaki Irmak Taşbaş, Yalova'daki son şampiyonada birincilik kazandığını aktararak, "Bir Türkiye ikinciliğim bir de Balkan Şampiyonluğum var. Yeni hedeflerim uluslararası şampiyonalara katılmak." diye konuştu.

10 yaşındaki Elif Ilgın Çatal da şampiyonada altın madalyayı kazandığını, şimdi uluslararası maçlarda şampiyon olmak istediğini dile getirdi.

Dört yıldır mindere çıkan 14 yaşındaki Ömer Eymen Kara, Yalova'da altın madalyayı elde ettiğini belirterek, yurt dışı organizasyonlarında Karabük'ü temsil etmek istediğini söyledi.

14 yaşındaki Erol Efe Evsine, Yalova'da üçüncü, geçen yıl Antalya'da ise ikinci geldiğine değinerek, uluslararası maçlara çıkıp şampiyon olmak istediğini ifade etti.