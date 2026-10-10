Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı

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Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, Sırbistan\'da gümüş madalya kazandı
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Milli sporcu Nazife Tunçel, Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında Genç Kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti. Karabulut Spor Kulübü sporcusunun derecesi Manisa'da ve kulübünde sevinç yarattı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında mücadele eden milli sporcu Nazife Tunçel, Genç Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Nazife Tunçel, Genç Kadınlar kategorisinde sergilediği performansla ikinci sırayı elde etti. Başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karabulut Spor Kulübü sporcusu olan Nazife Tunçel'in başarısı, kulübünde ve Manisa'da sevinçle karşılandı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, milli sporcunun elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik edildiği açıklamada yer aldı.

Kaynak: İHA
SırbistanManisaGümüşSporSon Dakika

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