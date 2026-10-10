Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, Sırbistan\'da gümüş madalya kazandı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında mücadele eden milli sporcu Nazife Tunçel, Genç Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Nazife Tunçel, Genç Kadınlar kategorisinde sergilediği performansla ikinci sırayı elde etti. Başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karabulut Spor Kulübü sporcusu olan Nazife Tunçel'in başarısı, kulübünde ve Manisa'da sevinçle karşılandı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, milli sporcunun elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik edildiği açıklamada yer aldı.