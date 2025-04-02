Karacabey Belediye Spor, Bucaspor\'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta mücadelesinde Karacabey Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Yücel Büyük, Muhammet Munir Dadı, Abdullah Polat
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Burak Albayrak dk. 87), Mahmut Bilir (Furkan Yasin Yalçın dk. 58), Berke Özgün, Niyazi Batuhan Salman (Koray Yağcı dk. 87), Muhammed Enes Yılmaz, Ali Aydemir (Hakan Öztürk dk. 75)
Bucaspor: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Mehmet Uğurlu (Çağrı Ortakaya dk. 79), Emre Erdem, Cebrail İrtürk (Doğan Can Otman dk. 79), Osman Işıklı (Yılmaz Özeren dk. 68), Emre Nefiz, Mecit Deniz (İsmail Odabaşı dk. 68), Zeki Yıldırım (Nizamettin Çalışkan dk. 58), Yasin Öztekin, Berke Özer
Goller: Ali Aydemir (dk. 8), Niyazi Batuhan Salman (dk. 46) (Karacabey Belediye Spor), Mecit Deniz (dk. 43) (Bucapor)
Sarı kartlar: Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Bucaspor), Mecit Deniz, Emre Erdem, İsmail Odabaşı (Bucaspor) - BURSA
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