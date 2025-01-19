Karacabey Belediye Spor\'un Yeni Sportif Direktörü Adil Cenkçiler Oldu

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), –TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor'un sportif direktörlüğüne Adil Cenkçiler getirildi.

Karacabey Belediye Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli sportif direktör Adil Cenkçiler ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olmasını dileriz. Hoş geldin, Adil Cenkçiler!" ifadeleri kullanıldı. 60 yaşındaki tecrübeli sportif direktör Adil Cenkçiler, 2007-2013 ve 2020-2021 yılları arasında Bursaspor'da görev yapmış, 2009-2010 yılında Bursaspor'da Süper Lig Şampiyonluğu yaşamıştı.