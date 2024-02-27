Spora ve sporcuya olan destekleriyle sporda adeta devrim yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde faaliyet gösteren belediyeye ait spor tesislerine bu hafta da ilginin yoğun olduğunu belirtti. Özkan, son bir haftada ise çeşitli alanlarda 2 bin 216 sporcunun tesislerden faydalandığını açıkladı.
Sporu ilçede aktif hale getirmek için çabalayan Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki sportif faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Özkan, ilçe genelinde faaliyet gösteren belediyeye ait spor tesislerine yoğun ilginin devam ettiğinin altını çizerken, son bir haftada çeşitli alanlarda ise 2 bin 216 sporcunun tesislerden faydalandığını belirtti.
Üç yüz bin metrekarelik devasa bir alana sahip olan Karacapark, içerisinde çok amaçlı spor salonlarını, okçuluk çadırlarını, futbol sahalarını, yürüyüş parkurlarını, 2 basketbol sahasını, 2 voleybol sahasını, 1 fitness odasını, 1 masa tenisi odasını ve bisiklet parkurlarını bulundurarak vatandaşların ilgisini toplamaya devam ediyor. Spor tesisinde hafta boyunca çeşitli müsabakalar da oynanırken, aynı zamanda futbol altyapı okulunda 8 farklı branşta eğitimler sürdü. 243 sporcu ise kapalı halı saha imkanlarından faydalandı.
Karacabey Belediye Spor Kulübü, bu hafta futbolda 2, basketbolda 4 ve voleybol 1 olmak üzere toplamda 7 resmi müsabakada sahadaydı. Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve ilk geldiklerinde ilçede yüzlü sayılarla ifade edilen lisanslı sporcu sayısını bugün on binlere ulaştırdıklarını belirterek, "Her yaştan vatandaşımıza sporu sevdirmeye ve hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bizden önce lisanslı sporcu sayısı birkaç yüzle ifade edilirken, biz bu sayıyı "her evden lisanslı bir sporcu" parolasıyla on binlere çıkardık. Vatandaşımızın belediye spor tesislerine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Karacabey Belediyesi'nin spora olan katkıları hız kesmeden devamedecek"dedi. - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyesi Spor Tesislerine Yoğun İlgi - Son Dakika
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