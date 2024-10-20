Karacabey Belediyespor 3-1 Giresunspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Berk Sipahi, Emrah Uluçay, Mevlüt Bozok
KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş – Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman(Dk.69 Furkan Yasin Yalçın), Saruhan Fındıkçı (Ömer Faruk Yücel Dk.85), Abdullah Balıkçı (Koray Yağcı Dk.69), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk.90 Berat Bardak), Berke Özgün (Dk.90 İbrahim Demir), Burak Albayrak, Ali Aydemir
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa – Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emircan Korkmaz (Dk.46 Emre Nizam), Şahin Ok, Arda Cebeci, Muhammed Miraç Çakıroğlu, Arda Kılıç, Barış Gün (Dk.36 Berkay Özyazıcı), Mehmet Keskin, Furkan Kütük
GOLLER: Dk.24 Saruhan Fındıkçı, Dk.43 Ali Aydemir, Dk.90 Koray Yağcı (Karacabey Belediyespor) Dk.60 Emre Nizam (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Berke Özgün ( Karacabey Belediyespor) – Mehmet Keskin (Giresunspor)
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