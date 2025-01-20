Karacabey Belediyespor'a Adil Cenkçiler Atandı

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'da sportif direktörlük görevine Adil Cenkçiler'in getirildiği duyuruldu.

Karacabey Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli sportif direktör Adil Cenkçiler ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olmasını dileriz. Hoş geldin, Adil Cenkçiler." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli sportif direktör Adil Cenkçiler, 2007-2013 ve 2020-2021 yılları arasında Bursaspor'da çalışmıştı. Cenkçiler, 2009-2010 yılında Bursaspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.