Karacabey Belediyespor, Bucaspor\'u 1-0 mağlup etti

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan Bıyıklı
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan – Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk.80 Tuğkan Kamışoğlu), Ata Kurtuluş (Dk.75 İsmail Düzgün), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.84 Namık Barış Çelik), Serhat Kot, Ahmet Memiş
BUCASPOR: Korcan Çelikay, Doğan Can Otman, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk.25 Yasin Öztekin)(Dk.63Arda Usluoğlu), Osman Işıklı (Dk.78 Emre Nefiz), Mehmet Sak, Sefa Yılmaz, Sadi Karaduman, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk.78 Salih Baştunoğlu), Emre Erdem, Çağrı Ortakaya, Erhan Çelenk
GOL: Dk.67 Ömer Faruk Yücel (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Burak Aydın( Karacabey Belediyespor) – Emre Erdem (Bucaspor)
?TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.
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