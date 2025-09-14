TFF 2. Lig 4. haftasında Karacabey Belediyespor, deplasmanda İskenderunspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Hakemler: Mustafa Ünver, Batuhan Topçu, Atakan Yüzlü, İbrahim Elmas.
İskenderunspor: Emircan Seçgin, Erbay Eker, Koray Uzun, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Mustafa Kapı, Kerem Kurşun, Berat Yılmaz, Deniz Erdoğan, Mohamed Khalil, Enes Şahin
Yedekler: Cengizhan Şarlı, Sinan Özen, Muhammed Özkan, Hüseyin Biler, Ulaş Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Özkan Çetiner, İsmail Yaşar, Erdem Can Polat, Kemal Sargöl
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Muhammed Enes Yılmaz, Kadir Turhan, Sedat Cengiz, Atamer Bilgin, Talha Yünkuş, Fahri Pınar, Burak Albayrak, Yusuf Ziya Gümüş, Abdullah Balıkçı, Tayyip Mevlüt Kaya
Yedekler: Recep Tayyip Kaya, Abdullah Balıkıv, Ökkeş Karaoğlu, Berke Özgün, Doğanay Kılıç, Furkan Metin, Azat Çakar, Fatih Eren, İbrahim Can Köse
Goller: Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 43 ve 80) - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor, İskenderunspor'u 2-0 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?