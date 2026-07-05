Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ramazan Çelik oldu - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ramazan Çelik oldu

Karacabey Belediyespor\'un yeni teknik direktörü Ramazan Çelik oldu
05.07.2026 22:31  Güncelleme: 22:32
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2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor, 2026-2027 sezonu için teknik direktör Ramazan Çelik ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor, 2026-2027 sezonu için teknik direktör Ramazan Çelik ile anlaşmaya vardı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor, 2026-2027 sezonu teknik direktörlüğü için 42 yaşındaki Ramazan Çelik ile anlaşma sağladı.

Karacabey Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Ramazan Çelik ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Son olarak Kütahyaspor'u çalıştıran Ramazan Çelik, 2011'den itibaren Belediye Bingölspor, Siirtspor, Ankara Demirspor, Adana Yüksel Gençlik Spor, Giresunspor, Başkent Şafak Spor FK, Sivasspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor, Bursaspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor, Elazığspor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar, Orduspor 1967 ve Kahramanmaraş İstiklal Spor takımlarında teknik ekipte yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ramazan Çelik oldu - Son Dakika

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