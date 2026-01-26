Karacabey Belediyespor play-off\'un kapısından döndü

TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup'ta Karacabey Belediyespor, sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off'un kıyısından döndü. Son haftaya kadar ilk 4 iddiasını sürdüren mavi-siyahlılar, lider Sultanbeyli Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyete rağmen genç kadrosu ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, takımı tebrik ederek, "Play-pff oynayamamış olabilirsiniz ama sizler gönlümüzün şampiyonusunuz" sözleriyle sporculara moral verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 2. Grup'ta play-off hedefiyle sezona başlayan Karacabey Belediyespor, sezonu 5. sırada tamamladı. Son haftaya kadar ilk 4 takım iddiasını sürdüren mavi-siyahlı ekip, ligin son maçında grubun lideri Sultanbeyli Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak play-off'un kıyısından döndü.

Antrenör Mustafa Cengiz yönetiminde gelişim gösteren Karacabey Belediyespor, özellikle kritik maçlarda ortaya koyduğu mücadeleyle play-off yarışının içinde kaldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da sezonun ardından takımı tebrik ederek sporculara ve teknik ekibe moral verdi. Başkan Karabatı, yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca büyük bir özveriyle mücadele eden, Karacabey'i en iyi şekilde temsil eden voleybol takımımızla gurur duyuyorum. Play-off oynayamamış olabilirsiniz ama sizler bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. İnancınız, emeğiniz ve mücadeleniz her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı. - BURSA