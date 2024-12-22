TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Aksarayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Melih Kurt, Miraç Berk Kolemen, Giray Kara
Karacabey Belediyespor: Eray Birinçan, Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Talha Yünkuş dk. 86), Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 78), Abdullah Balıkçı (Furkan Yasin Yalçın dk. 78), Muhammed Enes Yılmaz (Berat Bardak dk. 90), Ömer Faruk Yücel (İbrahim Demir dk. 90), Furkan Metin, Berke Özgün, Burak Albayrak
Aksarayspor: Ali Türkan (Efehan Kaptan dk. 49), Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Behlül Aydın dk. 78), Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Abdullah Çakmak (Şahin Fıstıkçı dk. 46), Alim Harlak (Cengiz Ötkün dk. 46), Sezer Yıldırım (Alper Kuyubaşı dk.62), Onur Ural
Goller: Abdullah Balıkçı (dk. 13 pen.) (Karacabey Belediyespor), Yasin Abdioğlu (dk. 46) (Aksarayspor)
Sarı kartlar: Abdullah Balıkçı, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor), Oğuzhan Açıl, Onur Başyiğit, Doğan Ateş (Aksarayspor) - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor ve Aksarayspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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