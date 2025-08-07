Karacaören\'de Halı Saha Turnuvası heyecanı

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde geleneksel hale gelen halı saha turnuvasına 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kıyasıya rekabete sahne olan müsabakalar profesyonelleri aratmıyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi, geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvasına bu yıl da ev sahipliği yaptı. Birlik ve beraberliği artırmak amacıyla bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen turnuva kıyasıya mücadeleye sahne olurken turnuvaya 4 ilçeden 18 takım katıldı. 7 Temmuz'da başlayan turnuvanın 11 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'da gerçekleştirilecek final maçında ise Kuloğulları spor ile FC Galaxy takımı karşılaşacak.

Her yaştan seyirci bu turnuvada buluşuyor

Nüfusunun iki katı seyirci toplayan Karacaören Futbol Turnuvası, yediden yetmişe herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. 7 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki dedeye kadar herkesin katıldığı maçlar Karacaören Mahallesi'ndeki halı sahada gerçekleştiriliyor. Grup maçları ile birlikte eleme usulü yapılan müsabakalar sayesinde yaklaşık 1 ay süren turnuva sayesinde Karacaören Mahallesi de hem tanınırlığını artıyor hem de çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Kıyasıya rekabetin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvaya, çevre ilçe ve mahallelerden de katılan vatandaşlar akın ederken, her yaştan insan maçları heyecanla izliyor.

"Herkesi final müsabamıza bekliyoruz"

Geleneksel hale getirdikleri turnuvanın sporun birleştirici gücü ile devam ettiğini ifade eden Karacaören Muhtarı Mustafa Kıroğlan; "2025 yılı 6. Geleneksel Karacaören Halı Saha Futbol Turnuvası'nı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Final müsabakamız kaldı. Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz final maçımıza, tüm sporsverleri bekliyoruz. Spor kendine olan inancın, disiplinin ve azmin birleşimidir. Bu dilek ve düşüncelerle, turnuvada yer alan takımlarımıza teşekkür ediyorum, finale kalan takımlarımıza başarılar diliyorum, siz değerli spor severleri Karacaörenimize bekliyoruz" dedi.

11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan final müsabakasının ardından turnuva kupa töreni ile sona erecek. - AYDIN