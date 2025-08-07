Karacaören'de Halı Saha Turnuvası heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karacaören'de Halı Saha Turnuvası heyecanı

Karacaören\'de Halı Saha Turnuvası heyecanı
07.08.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacaören Mahallesi'nde 6. Halı Saha Futbol Turnuvası, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde geleneksel hale gelen halı saha turnuvasına 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kıyasıya rekabete sahne olan müsabakalar profesyonelleri aratmıyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi, geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvasına bu yıl da ev sahipliği yaptı. Birlik ve beraberliği artırmak amacıyla bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen turnuva kıyasıya mücadeleye sahne olurken turnuvaya 4 ilçeden 18 takım katıldı. 7 Temmuz'da başlayan turnuvanın 11 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'da gerçekleştirilecek final maçında ise Kuloğulları spor ile FC Galaxy takımı karşılaşacak.

Her yaştan seyirci bu turnuvada buluşuyor

Nüfusunun iki katı seyirci toplayan Karacaören Futbol Turnuvası, yediden yetmişe herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. 7 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki dedeye kadar herkesin katıldığı maçlar Karacaören Mahallesi'ndeki halı sahada gerçekleştiriliyor. Grup maçları ile birlikte eleme usulü yapılan müsabakalar sayesinde yaklaşık 1 ay süren turnuva sayesinde Karacaören Mahallesi de hem tanınırlığını artıyor hem de çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Kıyasıya rekabetin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvaya, çevre ilçe ve mahallelerden de katılan vatandaşlar akın ederken, her yaştan insan maçları heyecanla izliyor.

"Herkesi final müsabamıza bekliyoruz"

Geleneksel hale getirdikleri turnuvanın sporun birleştirici gücü ile devam ettiğini ifade eden Karacaören Muhtarı Mustafa Kıroğlan; "2025 yılı 6. Geleneksel Karacaören Halı Saha Futbol Turnuvası'nı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Final müsabakamız kaldı. Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz final maçımıza, tüm sporsverleri bekliyoruz. Spor kendine olan inancın, disiplinin ve azmin birleşimidir. Bu dilek ve düşüncelerle, turnuvada yer alan takımlarımıza teşekkür ediyorum, finale kalan takımlarımıza başarılar diliyorum, siz değerli spor severleri Karacaörenimize bekliyoruz" dedi.

11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan final müsabakasının ardından turnuva kupa töreni ile sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacaören, Yenipazar, Etkinlik, Turnuva, Kültür, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karacaören'de Halı Saha Turnuvası heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:06:22. #7.12#
SON DAKİKA: Karacaören'de Halı Saha Turnuvası heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.