Karadağ 2-1 Türkiye: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karadağ 2-1 Türkiye: İlk Yarı Sonucu

Karadağ 2-1 Türkiye: İlk Yarı Sonucu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 2-1 geride tamamladı. İlk yarıda goller Krstovic ve Yıldız'dan geldi.

19.11.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Karadağ'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada presle kazanılan topla ceza sahasına giren Arda Güler, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.

29. dakikada Marko Tuci'nin kendi yarı alanından uzun pasında Nikola Krstovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

32. dakikada orta sahada kaptırılan topla hızlı atağa çıkan Karadağ'da Jovetic pasını Jankovic'e aktardı. Jankovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

35. dakikada Orkun'un pasında Kaan Ayhan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Orkun ceza sahasına koşu yaparken son çizgiden topu içeri çevirdi. Kenan Yıldız'ın topun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Jankovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Krstovic, sert şutla topu filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher

Karadağ: Igor Nikic, Marko Tuci, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Milan Vukotic, Marko Jankovic, Stefan Loncar, Ognjen Gasevic, Nikola Krstovic, Stevan Jovetic

Yedekler: Milan Mijatovic, Balsa Popovic, Milan Vusurovic, Robert Gjelaj, Driton Camaj, Stefan Mugosa, Edvin Kuc, Vladimir Jovovic, Milos Brnovic, Marko Bakic, Andrija Radulovic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Nikola Krstovic (dk. 29 ve 45) (Karadağ), Kenan Yıldız (dk. 37) (Türkiye)

Sarı kartlar: Marko Jankovic, Nikola Sipcic (Karadağ) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Kenan Yıldız, Milli Takım, Türkiye, Karadağ, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karadağ 2-1 Türkiye: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 00:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: Karadağ 2-1 Türkiye: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.