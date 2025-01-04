Karadeniz Derbisi Öncesi Kadroda Değişiklikler - Son Dakika
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Karadeniz Derbisi Öncesi Kadroda Değişiklikler

Samsunspor, Trabzonspor maçı için 4 oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı. Taraftarlar stadyumu doldurdu.

04.01.2025 20:46
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Reeder Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde, son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleye Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Soner Gönül, Ait Benasser, Celil Yüksel, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Halil Yeral, Muja, Soner Aydoğdu, Bola, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ercan Kara, Ali Tarkan, Haluk Mustafa Tan, Enes Albak ve Bedirhan Çetin yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Reis, Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Sivasspor kadrosunda yer alan Van Drongelen kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almazken Marc Bola ve Arbnor Muja yedek soyundu. Noel tatilinden geç dönen Olivier Ntcham ise 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel ve Kingsley Schindler, ilk 11'de görev aldı.

Alman teknik adam, Ntcham'ın yanı sıra Noel tatilinden geç dönen Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait'i de 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise son oynadıkları Sipay Bodrum FK maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Güneş, Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'indeki Ali Şahin Yılmaz ile Mendy'in yerine Serdar Saatçi ile Batahov'u sahaya sürdü.

Bordo-mavili takım maça Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme ve Banza, ilk 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesi ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Barisic, Serkan Asan, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım ve Enis Destan'dan oluştu.

Karadeniz derbisinde 2 takım 59. kez karşı karşıya geliyor

Reeder Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan 58 maçın 37'sini Trabzonspor kazanırken 11 karşılaşmada Samsunspor galip geldi, 10 maç berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Trabzonspor'un 110 golüne Samsunspor 44 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçlarda Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1, Samsun'daki maçı ise Samsunspor 3-1 kazandı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu tamamen doldu

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Kapasitesi 33 bin 919 olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nı kırmızı-beyazlı taraftarlar tamamen doldurdu.

Bordo-mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını aldı.

Maç öncesinde stadyumun kuzey kale arkası tribünündeki Reeder Samsunspor taraftarları, koreografi yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karadeniz Derbisi Öncesi Kadroda Değişiklikler - Son Dakika

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