Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında hava şartlarından dolayı ertelenen maçta Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u geriden gelerek 2-1 yendi.
İstanbulspor, 41. dakikada Emir Kaan Gültekin ile öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
Ev sahibi ise 70. dakikada Soner Aydoğdu ve uzatma dakikalarında Marius Mouandilmadji'nin kaçırdığı penaltıda Youssef Ait Bennasser'in kaydetiği gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
2-1'lik galibiyetin ardından Samsunspor, 8 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı. Samsunspor, ligde hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Geri döndüler! Erteleme maçında gülen taraf Samsunspor - Son Dakika