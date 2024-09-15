Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Yendi

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nü sahasında 3-2 mağlup etti.

15.09.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Çağtay topla beraber ceza sahasına kadar ilerleyip pasını Wesley Moraes'e aktardı. Moraes'in penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol taraftan Çağtay'ın yaptığı ortada topla buluşan Wesley Moraes, ceza sahası içi sağ çaprazından uzak direğe vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Saponara'nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Dovedan'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazında Lamkel Ze topla buluştu. Topu rakibinden kurtaran Lamkel Ze'nin penaltı noktasından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

84. dakikada savunmadan uzun gönderilen topu Dadashov kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cephas, yerden şutuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh, Muhammed Mert (Göktan Gürpüz dk. 74), Lamkel Ze (Ahmet Sivri dk. 83), Daniel Johnson (Flavio Paoletti dk. 65), Joao Camacho (Nikola Dovedan dk. 65), Wesley Moraes (Baran Demiroğlu dk. 83)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Adnan Uğur, Emir Tintiş, Atakan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin (Nico Schulz dk. 67), Diogo Coelho (Osman Çelik dk. 27), Alper Uludağ (İsmail Çokçalış dk. 27), Efkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren, Stelious Kitsiou, Kevin Varga (Renaldo Cephas dk. 27), Renat Dadashov, Rijad Bajic (Riccardo Saponara dk. 57)

Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Türkmen, Sirozhiddin Astanakulov, Dorin Rotariu, Hasan Nazarov

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Wesley Moraes (dk. 4 ve 11), Lamkel Ze (dk. 82) (Fatih Karagümrük), Riccardo Saponara (dk. 64), Renaldo Cephas (dk. 84) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: İsmail Çokçalış, Nico Schulz, Efkan Bekiroğlu, Osman Çelik (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
23:38 Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
23:02 Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 23:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement