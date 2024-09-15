Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Çağtay topla beraber ceza sahasına kadar ilerleyip pasını Wesley Moraes'e aktardı. Moraes'in penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
11. dakikada sol taraftan Çağtay'ın yaptığı ortada topla buluşan Wesley Moraes, ceza sahası içi sağ çaprazından uzak direğe vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
64. dakikada Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Saponara'nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
82. dakikada Dovedan'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazında Lamkel Ze topla buluştu. Topu rakibinden kurtaran Lamkel Ze'nin penaltı noktasından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
84. dakikada savunmadan uzun gönderilen topu Dadashov kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cephas, yerden şutuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
Hakemler: Yiğit Arslan, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh, Muhammed Mert (Göktan Gürpüz dk. 74), Lamkel Ze (Ahmet Sivri dk. 83), Daniel Johnson (Flavio Paoletti dk. 65), Joao Camacho (Nikola Dovedan dk. 65), Wesley Moraes (Baran Demiroğlu dk. 83)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Adnan Uğur, Emir Tintiş, Atakan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin (Nico Schulz dk. 67), Diogo Coelho (Osman Çelik dk. 27), Alper Uludağ (İsmail Çokçalış dk. 27), Efkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren, Stelious Kitsiou, Kevin Varga (Renaldo Cephas dk. 27), Renat Dadashov, Rijad Bajic (Riccardo Saponara dk. 57)
Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Türkmen, Sirozhiddin Astanakulov, Dorin Rotariu, Hasan Nazarov
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Wesley Moraes (dk. 4 ve 11), Lamkel Ze (dk. 82) (Fatih Karagümrük), Riccardo Saponara (dk. 64), Renaldo Cephas (dk. 84) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: İsmail Çokçalış, Nico Schulz, Efkan Bekiroğlu, Osman Çelik (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL
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