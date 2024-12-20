Karagümrük Başkanından Stadyum Hedefi: Avrupa Kupalarında Mücadele - Son Dakika
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Karagümrük Başkanından Stadyum Hedefi: Avrupa Kupalarında Mücadele

Karagümrük Başkanından Stadyum Hedefi: Avrupa Kupalarında Mücadele

Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, yeni stadyum projeleri ve bu sezon Ziraat Türkiye Kupası hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bahar, Avrupa kupalarında mücadele etme hedeflerini vurguladı.

20.12.2024 17:05  Güncelleme: 17:10
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- Muhammet Ali Bahar: "Yeni stadyumumuzda Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, yeni stadyum projesi hakkında bilgi vererek, "Yeni stadyumumuzda Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin de katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kupada A Grubu'nda yer alan Fatih Karagümrük; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve İskenderunspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi Muhammet Ali Bahar, kura sonuçları ve yeni stadyum projesi hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nda farklı bir formatla karşı karşıya olduklarını dile getiren Bahar, "Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynamıştık. Bu sezon da bulunduğumuz grup içerisinde oynayacağımız müsabakalarda elimizden geleni yapacağız. Tabii Süper Lig'in yanında yeni bir kulvar, değişik bir format. Biz de bu formata uygun bir şekilde Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçlarda elimizden geleni yaparak söz konusu maçlardan güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yeni stadyumumuzda Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz"

Karagümrük'te bulunan Vefa Stadyumu'nun yenilenmesi hakkında yürütülen çalışmalara değinen Muhammet Ali Bahar, "İki hafta önce açıklamıştık. Cumhurbaşkanımızın bürokrasiye 'Karagümrük'ün stadyumu yapılsın' şeklinde bir çağrısı vardı. Fatih belediye başkanımız da o alandaki tarihi yapıyı koruyacak şekilde bir proje hazırlattı. Bakanımız da konuyla uzun süredir ilgileniyor. Ama işlerin daha somut adımlarla ilerlemesini bekliyoruz. Kulübümüz iki yıl sonra 100. yılını kutlayacak. Biz, bu sene Süper Lig'e tekrar çıktıktan sonra 100. yaşımızda o semtte, tarihi atmosferle birlikte yeni yapılacak kendi stadyumumuzda Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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