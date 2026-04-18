Karagümrük, Eyüpspor'a 2-1 Mağlup Oldu

18.04.2026 16:50
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Eyüpspor'a 2-1 yenilerek 20 puanda kaldı. Eyüpspor 25 puana yükseldi.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün puanı 20'de kalırken ikas Eyüpspor 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Kerem İlitangil üstlendi.

Ev sahibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, "Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Verde, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Babicka, Larsson, Serginho" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk ikas Eyüpspor ise "Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Raux Yao, Legowski, Umut Bozok" ile sahaya çıktı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 16'ncı dakikada öne geçti. Verde'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale alanında seken topa Serginho uzak direkte kafayla dokunarak, kaleci Jankat ve savunmanın müdahalesine rağmen ağları havalandırdı: 1-0. ikas Eyüpspor 39'uncu dakikada durumu eşitledi. Umut'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Metehan'ın içeri çevirdiği top Karagümrük savunmasında Kranevitter'in ters vuruşuyla ağlara gitti: 1-1. İlk yarının son anlarında, 44'üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Meraş'ın soldan pasında topla buluşan Legowski'nin yay üzerinden yaptığı düzgün vuruş filelerle buluştu: 1-2. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Fatih Karagümrük beraberlik golüne çok yaklaştı. Biraschi'nin sağ çaprazdan yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Serginho, kontrol ettiği topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. 62'nci dakikada Eyüpspor etkili geldi. Baran Ali'nin ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği topa, penaltı noktasının hemen önünde yer alan Metehan dokunamadı ve önemli bir gol fırsatı kaçtı. Fatih Karagümrük, konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

ANIL YAŞAR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tiago Çukur'u formasından çekerek düşüren Anıl Yaşar'a, hakem Cihan Aydın ilk etapta sarı kart gösterdi. Pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine monitöre giden Aydın, görüntüleri yeniden inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda hakem, sarı kartı iptal ederek 78'inci dakikada Anıl Yaşar'a kırmızı kart gösterdi. Bu karar sonrası Eyüpspor mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

