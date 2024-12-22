Stat: Aktepe
Hakemler: Yasin Kol, Kemal Elmas, Hasan Erdoğan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 77 Süleyman Luş), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 46 Traore), Görkem Bitin (Dk. 67 Dembele), Rroca (Dk. 84 Oğuzhan Çalışkan), Camara (Dk. 77 Abazaj), Diouf
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 90+5 Talha Ülvan), Johnson, Doh, Camacho (Dk. 82 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 89 Barış Kalaycı), Göktan Gürpüz (Dk. 81 Adnan Uğur), Wesley
Gol: Dk. 32 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 74 Görkem Bitin (Yedek kulübesinde) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 15 Rroca, Dk. 64 Ali Dere, Dk. 82 Erkam Develi, Dk. 88 Arda Hilmi Şengül, Dk. 88 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Dovedan, Dk. 77 Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Karagümrük, Keçiörengücü'nü Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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