Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolları ayırmak da kötü gidişe engel olmadı. 9 kişilik Karagümrük'ü deviremeyen sarı-lacivertlilerde Pelkas, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yunan yıldızın açıklamaları şöyle:
"Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız.
Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız."
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