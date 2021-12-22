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Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi! - Son Dakika

Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!

22.12.2021 23:43
Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan rakibini yenemeyen sarı-lacivertlilerde Dimitrios Pelkas karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İyi değildik ve bizim için utanç verici" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolları ayırmak da kötü gidişe engel olmadı. 9 kişilik Karagümrük'ü deviremeyen sarı-lacivertlilerde Pelkas, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunan yıldızın açıklamaları şöyle:

KONUŞMAK YERİNE DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

"Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINDAYIZ"

Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız."

Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!

Karagümrük, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi! - Son Dakika
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