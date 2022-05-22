Karagümrük mağlubiyet ile kapattı - Son Dakika
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Karagümrük mağlubiyet ile kapattı

22.05.2022 19:16
Karagümrük mağlubiyet ile kapattı

Karagümrük, sezonun son haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karagümrük, sezonun son haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu mağlubiyetle tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi, sezonu mağlubiyetle kapatmış oldu.

Volkan Demirel'in öğrencileri Süper Lig'de bu sezon 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile topladığı 57 puanla 8. sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, 2021-2022 sezonunda rakip fileleri 47 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

(Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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