Karagümrük, Serginho'yu Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karagümrük, Serginho'yu Transfer Etti

Fatih Karagümrük, Vasco da Gama'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho'yu kadrosuna kattı.

29.01.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Brezilya 1. Lig temsilcisi Vasco da Gama'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, daha önce 2020-2023 yılları arasında 3 sezon Giresunspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Serginho'yu kadrosuna dahil etti. Brezilya 1. Lig ekiplerinden Vasco da Gama'dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sergio Antonio da Luiz Junior, Fatih Karagümrük'te! Deneyimli futbolcu, çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist üretmiştir. Türkiye'deki serüveninde Giresunspor forması altında, Süper Lig'de 64 ve Trendyol 1. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmaya çıkan Serginho, bu maçlarda toplam 10 gol, 19 asist kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Giresunspor, Brezilya, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Serginho'yu Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Karagümrük, Serginho'yu Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.