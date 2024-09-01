Karaköprü Belediyespor, Kırklarelispor\'a 2-1 yenildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA -
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Uğur Başdaş, Kaan Kaya
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Gökhan – Şiyar, Mustafa Yılmaz (Dk. 80 Eyyüp), Mustafa Berk (Dk. 45 Eray Sürül), İbrahim Öner, Furkan Polat (Dk. 70 Aziz Eren), İbrahim Halil, Halil Göçer, Götuğ, Oruç (Dk. 87 Gökhan Kurumuş), Alperen
KIRKLARELİSPOR: Taha – Bedirhan, Muammer (Dk. 90 Necmican), Efecan (Dk. 64 Furkan Deveci), Hüseyin Eray, Furkan Fehmi (Dk. 64Yücel), Serhat, Erdem, Erdoğan, Semih (Dk. 78 Taşkın), Cenk
GOLLER: Dk. 33 İbrahim Öner, (Karaköprü Belediyespor) Dk. 8 Hüseyin Eray, Dk. 44 Erdem, (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Alperen (Karaköprü Belediyespor) – Erdem, Erdoğan, Semih (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 2-1 yenildi.
8'inci dakikada Efecan'ın pasında kale önünde topu alan Hüseyin Eray, güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
33'üncu dakikada Furkan'ın pasında kale önünde topu alan İbrahim Öner topa düzgün bir vuruş yaparak ağları sarstı: 1-1.
44'üncu dakikada Serhat'ın ara pasıyla topu alan Erdem, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
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