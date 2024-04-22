Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Mersin'deki yarışmalardan madalyalarla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Mersin'deki yarışmalardan madalyalarla döndü

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Mersin\'deki yarışmalardan madalyalarla döndü

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü atıcılık ve avcılık takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar ve Trap 1. Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarında madalyalar kazandı. İlk gün yapılan Havalı Silahlar yarışmasında altın madalya kazanan Muhammet Mustafa Özanlayan, Türkiye finaline katılma hakkı elde etti. Erva Sayma ise genç kızlarda Türkiye baraj puanını atarak finale çıktı. İkinci gün yapılan Trap yarışmasında ise Mehmet Emin Toker, Ceyda Özler ve Salim Efe Seyhan altın madalya kazandı. Genç erkeklerde ise Abdulsamet Bağcı beşinci sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, sporcuları tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi.

22.04.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü atıcılık ve avcılık takımı sporcuları Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar ve Trap 1. Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarından madalyalarla döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Havalı Silahlar ve Trap 1. Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarına antrenörler Mehmet Aydın ve Ahmet Balkancı eşliğinde katılan Karaman ekibi her iki yarışmada da dereceye girerek madalya kürsüsünde yer almasını bilgi. İlk gün yapılan Havalı Silahlar Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarında büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Muhammet Mustafa Özanlayan altın madalyanın sahibi olarak Türkiye finali baraj puanını attı. Yine Karaman ekibinden genç kızlarda mücadele eden Erva Sayma, Türkiye baraj puanını atarak finallere katılmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci günün trap kategorisinde mücadele eden Karaman ekibi, yıldız erkeklerde Mehmet Emin Toker ve genç kızlarda Ceyda Özler ile altın madalyaya uzanırken, yıldız erkeklerde Salim Efe Seyhan ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç erkeklerde Abdulsamet Bağcı ise turnuvayı beşinci sırada tamamlayan sporcu oldu.

Mersin'de düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, "Mersin'de düzenlenen havalı silahlar ve trap yarışmalarında ilimizi temsil eden sporcularımız gösterdikleri performans ile madalya kürsüsünde yer almasını bildi. Sporcularımızı göstermiş oldukları gayret ve başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdılar. Antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Gençlik, Karaman, Mersin, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Mersin'deki yarışmalardan madalyalarla döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 17:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Mersin'deki yarışmalardan madalyalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement