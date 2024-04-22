Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Mersin\'deki yarışmalardan madalyalarla döndü

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Karaman Gençlik ve Spor Kulübü atıcılık ve avcılık takımı sporcuları Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar ve Trap 1. Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarından madalyalarla döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Havalı Silahlar ve Trap 1. Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarına antrenörler Mehmet Aydın ve Ahmet Balkancı eşliğinde katılan Karaman ekibi her iki yarışmada da dereceye girerek madalya kürsüsünde yer almasını bilgi. İlk gün yapılan Havalı Silahlar Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarında büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Muhammet Mustafa Özanlayan altın madalyanın sahibi olarak Türkiye finali baraj puanını attı. Yine Karaman ekibinden genç kızlarda mücadele eden Erva Sayma, Türkiye baraj puanını atarak finallere katılmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci günün trap kategorisinde mücadele eden Karaman ekibi, yıldız erkeklerde Mehmet Emin Toker ve genç kızlarda Ceyda Özler ile altın madalyaya uzanırken, yıldız erkeklerde Salim Efe Seyhan ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç erkeklerde Abdulsamet Bağcı ise turnuvayı beşinci sırada tamamlayan sporcu oldu.

Mersin'de düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, "Mersin'de düzenlenen havalı silahlar ve trap yarışmalarında ilimizi temsil eden sporcularımız gösterdikleri performans ile madalya kürsüsünde yer almasını bildi. Sporcularımızı göstermiş oldukları gayret ve başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdılar. Antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN