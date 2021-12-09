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Karaman İl Özel İdaresinden spora destek - Son Dakika

Karaman İl Özel İdaresinden spora destek

09.12.2021 12:22
Karaman İl Özel İdaresinden spora destek

Karaman'ın tüm sportif alanlarda daha başarılı olabilmesi ve özlenen hedeflerine ulaşabilmesi yolunda il özel idaresi desteklerini sürdürüyor.

Karaman'ın tüm sportif alanlarda daha başarılı olabilmesi ve özlenen hedeflerine ulaşabilmesi yolunda il özel idaresi desteklerini sürdürüyor.

Karaman'da spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla birlikte sporun farklı kategorilerinde elde edilecek başarılı sonuçlarla belirlenen sportif hedeflere ulaşılması amaçlanıyor. Bu kapsamda sporun farklı branşlarında Karaman'ı temsil eden kulüpleri ve takımları sağladığı katkılarla destekleyen il özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar ikinci liginde Karaman'ı temsil eden Karaman Spor Lisesi Kadın Voleybol Takımı oyuncularına dağıtıldı. Kazımkarabekir Kapalı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren Karaman Spor Lisesi Kadın Voleybol Takımını ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kadınlar İkinci Liginde kenti başarıyla temsil eden voleybol takımı oyuncularıyla bir süre sohbet ederek, il özel idaresinin destekleriyle alınan spor malzemelerini dağıttı. Oyunculara mücadele verdikleri ikinci ligde başarılar dileyerek sezonu şampiyonlukla taçlandırmalarını isteyen Vali Işık, daha sonra oyuncularla bir süre voleybol maçı oynadı.

Spor Malzemeleri dağıtımı programına Vali Işık'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'te katıldı. - KARAMAN

Karaman İl Özel İdaresinden spora destek
Karaman İl Özel İdaresinden spora destek
Karaman İl Özel İdaresinden spora destek
Karaman İl Özel İdaresinden spora destek

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaman İl Özel İdaresinden spora destek - Son Dakika Spor


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