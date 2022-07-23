Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu - Son Dakika
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Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

23.07.2022 10:27
Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 38'incisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 38'incisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu.

Levent Erdoğan Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, 46'sı başpehlivan olmak üzere 600 sporcu katıldı.

Müsabakalar öncesinde ay-yıldızlı tişört giyerek Türk bayrağı açan ve seyircileri selamlayan güreşçiler büyük alkış aldı.

Karamürselli başpehlivan Ekrem Yavuz (45), jübile yaparak herkesten helallik istedi.

Final mücadelesinde Mehmet Yeşil Yeşil ile karşılaşan Hüseyin Gümüşalan, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Levent Erdoğan, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, siyasi parti yöneticileri, Karamürselli başpehlivanlar Aydın Demir ve Kadir Birlik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da müsabakaları izledi.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu - Son Dakika

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