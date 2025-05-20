Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Haberin Videosunu İzleyin
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray\'da kalmaya daha yakın

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ereceği sarı-kırmızılılar ile devam etmek istediğini yakın çevresine açıkladı. Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak gelen ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu olan Osimhen, taraftarlarla da güçlü bir bağ kurdu. Osimhen'in nihai kararının Haziran ayının ilk haftasında netleşeceği belirtiliyor.

20.05.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray ile şampiyonluğa koşan ve attığı gollerle sezona damgasını vuran yıldız golcü Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu.

KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın takımda tutmak için canla başla mücadele ettiği Nijeryalı yıldızın da Galatasaray ile kurduğu bağ transferde önemli bir yer tutarken yıldız ismin kararını yakın çevresini söylediği öğrenildi. İtalyan devi Napoli ile sözleşmesi devam eden yıldız golcüye Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgi gösterirken, Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler geliyor. Ancak Galatasaray, Osimhen'in kalıcı transferi için kararlı adımlar atmaya hazır.

"KALMAYA DAHA YAKINIM"

Akşam'da yer alan habere göre, taraftarın sevgilisi olan Osimhen'in ilk kez transferine dair net konuşurken yakın çevresine "Galatasaray'da kalmaya yakınım" dediği öğrenildi. Osimhen'in kalma fikrine sıcak baktığı, transferle ilgili nihai kararın ise haziran ayının ilk haftasında netleşeceği belirtiliyor.

Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray\'da kalmaya daha yakın

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ilyas erduran:
    o bu paralara kalırsa seneye dördüncüyüz kesin 2 14 Yanıtla
  • Melih Özke:
    bir gün gidiyor bir gün kalıyor abi yeter bıktık artık bu haberleri görmekten yeter 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.