Karatay Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Başarılı Sonuçlar Elde Etti - Son Dakika
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Karatay Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı, Konya'da düzenlenen Gençlik Kupası Halter İl Birinciliği müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

17.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Karatay Belediyesi Spor Kulübü, faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Kulüp sporcuları, her branşta olduğu gibi halterde de önemli dereceler alıyor.

Konya'da düzenlenen Gençlik Kupası Halter İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Karatay Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine devam eden halter takımı da turnuvaya katılarak Karatay'ı temsil etti. Turnuvaya 6 sporcu ile katılan Karatay Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı, 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 de 5'incilikle turnuvayı tamamladı.

"Yetenekli gençlerimize yeni alanlar açıyoruz"

Söz konusu müsabakalarda dereceye giren sporları tebrik eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün başarılarına her gün yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini vurguladı. Başkan Kılca, "Şehrimizde düzenlenen Gençlik Kupası Halter İl Birinciliği müsabakalarında Halter Takımı sporcularımız, verdikleri mücadeleler ile önemli derecelere imza attı. Karatay Belediyespor Kulübümüz, katıldığı turnuvalardan başarılarla dönüyor. Biz her başarıyı önemsiyoruz ve bu başarıları, onların kendilerini daha da geliştirmesine imkan sunan bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Yetenekli gençlerimize yeni alanlar açmak, yeni imkanlar ve fırsatlar sunmak adına kurduğumuz kulübümüzün başarılı olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bütün başarıların temelinde; samimiyet, fedakarlık, gayret ve özveri var. Bu vesileyle antrenörlerimizi ve tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, bundan sonra da her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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