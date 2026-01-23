Karatay Belediyespor Kulübü altyapısı için seçmeler başlıyor - Son Dakika
Spor

Karatay Belediyespor Kulübü altyapısı için seçmeler başlıyor

23.01.2026 13:28  Güncelleme: 13:30
Karatay Belediyespor Kulübü, 'Sporun Yıldızı Karatay' projesi kapsamında 2012-2017 doğumlu ortaokul öğrencileri için taekwondo, güreş, kick boks ve halter branşlarında yetenek seçmeleri düzenliyor. Seçmeler, başarılı öğrencilerin kulüp bünyesinde spor eğitimi almasına imkan tanıyacak.

Karatay Belediye spor Kulübü, "Sporun Yıldızı Karatay" projesi kapsamında 2012-2017 doğumlu ortaokul öğrencilerine yönelik taekwondo, güreş, kick boks ve halter branşlarında yetenek seçmelerine başlıyor.

Karatay Belediyespor Kulübü, altyapısını güçlendirmek ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek amacıyla ilçedeki ortaokullarda öğrenim gören yetenekli öğrencileri spora kazandıracak kapsamlı bir seçme programı hazırladı. Proje kapsamında gerçekleştirilecek seçmelerle farklı branşlarda yetenekli sporcular erken yaşta keşfedilecek. Alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılacak seçmelerde sporcu adaylarının fiziksel uygunlukları, yetenekleri ve branşa yatkınlıkları değerlendirilecek. Seçmeler sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde spor eğitimi alma imkanına sahip olacak.

Seçmelerin tarihi, branşlar, yerler ve yaş aralıkları

Seçmelere 2012-2017 doğumlu ortaokul öğrencileri katılabilecek olup, eğitimler haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yapılacak. Kick Boks seçmeleri 24 Ocak tarihinde, taekwondo, güreş ve halter seçmeleri ise 26 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Taekwondo seçmeleri Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde 2012-2015 doğumlular için; Güreş seçmeleri Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 2014-2017 doğumlular için; kick boks seçmeleri Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 2012-2015 doğumlular için; halter seçmeleri ise Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu Doğu Kapısı Halter Salonu'nda 2012-2015 doğumlu öğrenciler için yapılacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kick Boks, Spor, Son Dakika

